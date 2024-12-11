Пенсионерка попала под колеса автомобиля в центре Ростова-на-Дону

Жительницу Ростова-на-Дону госпитализировали после того, как ее сбил автомобиль марки BAW Fenix. Дорожная авария произошла в центре города на улице Шаумяна. Об этом сообщает сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.