Пенсионерка попала под колеса автомобиля в центре Ростова-на-Дону

Жительницу Ростова-на-Дону госпитализировали после того, как ее сбил автомобиль марки BAW Fenix. Дорожная авария произошла в центре города на улице Шаумяна. Об этом сообщает сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехал 54-летний водитель. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

Правоохранителям предстоит установить точные обстоятельства ДТП. При наличии оснований шофера машины могут привлечь к ответственности.

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