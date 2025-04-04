Пенсионерка получила ожоги при крупном пожаре в Марий Эл

Жительница деревни Ирнур Параньгинского района Марий Эл лишилась дома из-за крупного пожара. Об этом сообщило ИА МариМедиа со ссылкой на ГУ МЧС РФ по республике.

Согласно данным ведомства, пламя охватило частный дом на площади 40 квадратных метров. В строении находилась 76-летняя хозяйка, которая получила ожоги лица и рук. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Известно, что огонь полностью уничтожил здание. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание проводки.