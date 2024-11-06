Пенсионерка погибла во время религиозного обряда в Нижегородской области

Пожар из-за свеч, которые зажгла пенсионерка, стал причиной ее смерти в квартире в Нижегородской области. Об этом рассказал сайт pravda-nn со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве рассказали, что пенсионерка проводила внука, который проживал вместе с ней, на работу, а затем зажгла свечи, чтобы помолиться. Спустя полчаса в квартире начался пожар, который заметили соседи. Они и вызвали спасателей.

В тушении огня участвовали 12 сотрудников МЧС и пять спецмашин. Спасти пенсионерку им не удалось.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.