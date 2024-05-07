Пенсионерка погибла при пожаре в доме в Кузнецке | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 10:46 Пенсионерка погибла при пожаре в доме в Кузнецке

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Возгорание произошло в частном доме по улице Репина в Кузнецке Пензенской области. В результате пожара погибла пенсионерка, сообщило агентство «Пенза-пресс».

По предварительным данным, пламя охватило кухню жилого дома ночью 4 мая. На месте пожара спасатели обнаружили тело 73-летней женщины.

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Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, специалисты организовали проверку по факту смерти пенсионерки и назначили судебно-медицинскую экспертизу.