Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме под Челябинском
Смертельный пожар произошел в Златоусте Челябинской области. Жертвой стала 67-летняя женщина, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, огонь охватил частный дом на улице Таганайской. Возгорание началось на веранде, из-за чего путь к эвакуации оказался перекрыт. Тело погибшей обнаружили при тушении пламени.
Известно, что с пенсионеркой проживал внук, однако накануне он отпросился с ночевкой к друзьям. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.
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