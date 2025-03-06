Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме под Челябинском

Смертельный пожар произошел в Златоусте Челябинской области. Жертвой стала 67-летняя женщина, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, огонь охватил частный дом на улице Таганайской. Возгорание началось на веранде, из-за чего путь к эвакуации оказался перекрыт. Тело погибшей обнаружили при тушении пламени.

Известно, что с пенсионеркой проживал внук, однако накануне он отпросился с ночевкой к друзьям. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.