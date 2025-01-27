Пенсионерка погибла после ДТП с иномаркой на трассе в Пензенской области
Водитель иномарки насмерть сбил 71-летнюю женщину на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные УГИБДД по региону.
Согласно информации ведомства, пенсионерка попала под колеса машины Ford Explorer на 471-м километре дороги. Автомобилем управлял 45-летний мужчина.
Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее жизнь. Проводится проверка.
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