Пенсионерка погибла под колесами КамАЗа в Нижегородской области
Смертельная авария с участием 79-летнего пешехода произошла в Городце Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, пенсионерка пересекала проезжую часть в районе нерегулируемого перекрестка на улице Кирова. В какой-то момент на женщину наехал КамАЗ.
Пострадавшая скончалась на месте ДТП от полученных травм. Организована проверка.
Население Китая за год сократилось почти на полтора миллиона человек
Жителя Севастополя задержали по подозрению в государственной измене
«Автодор» усилил контроль за безопасностью зимних трасс
Данные о селекции узников в Освенциме рассекретили
Еще 12 молодых семей получили жилищные сертификаты в Шаховской
В порту Бердянска появится таможенный пункт пропуска
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте