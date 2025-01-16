Пенсионерка погибла под колесами КамАЗа в Нижегородской области

Фото: РИА «Новости»

Смертельная авария с участием 79-летнего пешехода произошла в Городце Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, пенсионерка пересекала проезжую часть в районе нерегулируемого перекрестка на улице Кирова. В какой-то момент на женщину наехал КамАЗ.

Пострадавшая скончалась на месте ДТП от полученных травм. Организована проверка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте