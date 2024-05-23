Пенсионерка погибла под колесами иномарки в Удмуртии
Авария в Завьяловском районе Удмуртии унесла жизнь одного человека. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил Izhlife.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, в СНТ «Загородный» 77-летний водитель Kia Picanto сбил двух пешеходов, которые следовали по краю дороги во встречном направлении.
Смертельные травмы получила 69-летняя женщина. Пенсионерка скончалась на месте. Ее 71-летнему спутнику потребовалась госпитализация.
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