Пенсионерка погибла под колесами грузовика в Кировской области

Пожилая женщина стала жертвой ДТП в Слободском районе Кировской области. Авария произошла в четверг, 20 ноября, около 17 часов в поселке Вахруши на 632 километре федеральной трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Об этом сайту Newsler.ru сообщили представители регионального ГУ МВД России.

По информации правоохранителей, мужчина в возрасте 61 года, находившийся за рулем грузовика «МАН», сбил 74-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка. Правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя.