Пенсионерка погибла под колесами грузовика на Гражданском проспекте в Петербурге

Смертельная авария с участием пешехода произошла на Гражданском проспекте в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, 33-летний водитель грузовика, сдавая задним ходом, сбил пенсионерку 1949 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Организована проверка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте