Пенсионерка погибла под колесами грузовика на Гражданском проспекте в Петербурге
Смертельная авария с участием пешехода произошла на Гражданском проспекте в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, 33-летний водитель грузовика, сдавая задним ходом, сбил пенсионерку 1949 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Организована проверка.
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