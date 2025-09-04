Пенсионерка погибла под колесами авто в Нижнем Новгороде

Стало известно о трагическом инциденте в Приокском районе Нижнего Новгорода, где произошла авария с летальным исходом. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru сотрудники управления ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно сообщению ведомства, ДТП произошло вечером 3 сентября, около 19:30. Водителем автомобиля ВАЗ 21124 оказался молодой человек 22 лет, не имевший права управлять транспортным средством. На регулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на пожилую женщину, ориентировочно 60 лет. Получив серьёзные травмы, пострадавшая скончалась прямо на месте происшествия.

Обстоятельства и точные причины случившегося продолжают устанавливаться правоохранительными органами. Стоит отметить, что ранее ресурс pravda-nn.ru сообщал о позитивной тенденции снижения количества аварий с участием электросамокатов в Нижегородской области в течение лета 2025 года.