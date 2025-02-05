Пенсионерка подожгла свою квартиру в Ижевске

Пожар произошел в одном из многоэтажных домов на улице Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на региональное МЧС.

По данным издания, трехкомнатную квартиру подожгла 85-летняя женщина, которой казалось, что ее преследуют. Пенсионерка заблокировала входную дверь и подожгла обои. Потушить огонь она не смогла и вышла на балкон, откуда ее спасли пожарные.

В результате пожара имущество пострадало на площади 10 квадратных метров.