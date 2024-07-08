Пенсионерка перевела 2 миллиона рублей мошенникам в Нижнем Новгороде

Пожилая жительница Сормовского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников. Женщина перевела им два миллиона рублей, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в марте пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Он предложил оформить якобы прибавку к пенсии. Для этого 84-летней женщине нужно было перевести все свои сбережения на указанный счет.

Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело, следствие продолжается.

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