Пенсионерка перевела 2 миллиона рублей мошенникам в Нижнем Новгороде

Пожилая жительница Сормовского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников. Женщина перевела им два миллиона рублей, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, в марте пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Он предложил оформить якобы прибавку к пенсии. Для этого 84-летней женщине нужно было перевести все свои сбережения на указанный счет.
Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело, следствие продолжается.