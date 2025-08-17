Пенсионерка обокрала спящего на остановке юношу под Калининградом

Под Калининградом женщина украла телефон у спящего на остановке 18-летнего юноши. Об этом сообщили в региональном УМВД .

Парень заявил о пропаже смартфона за 55 тысяч рублей в полицию. Молодой человек рассказал, что гаджет пропал из кармана его жилета, когда он задремал, пока ждал автобус.

Воровку быстро нашли, ей оказалась 59-летняя жительница Черняховска. Она решила обчистить карманы юноши, как только поняла, что он крепко спит.

Телефон вернули владельцу, а в отношении похитительницы завели уголовное дело. Сейчас женщина под подпиской о невыезде, ей грозит до пяти лет колонии.

Ранее российского туриста в Таиланде ограбил ледибой* на два миллиона рублей. После тусовки 54-летний мужчина задремал у обочины дороги. Трансгендер* снял с него золотую цепочку и кольцо с бриллиантами и скрылся на мопеде.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.