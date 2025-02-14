Пенсионерка-нарушительница погибла под колесами грузового поезда в Ленобласти

Жительница Ленобласти стала жертвой дорожной аварии с участием грузового поезда. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Трагедия произошла на Северном переезде в Лодейном Поле. Согласно данным ведомства, 80-летняя женщина пересекала железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист не успел затормозить, в результате чего пенсионерка оказалась под колесами состава.
Специалисты устанавливают другие детали случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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