Пенсионерка-нарушительница погибла под колесами грузового поезда в Ленобласти

Жительница Ленобласти стала жертвой дорожной аварии с участием грузового поезда. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Трагедия произошла на Северном переезде в Лодейном Поле. Согласно данным ведомства, 80-летняя женщина пересекала железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист не успел затормозить, в результате чего пенсионерка оказалась под колесами состава.

Специалисты устанавливают другие детали случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.