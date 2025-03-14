Пенсионерка из Петербурга застряла рукой в полотенцесушителе и умерла от ожогов

Нелепая случайность стала причиной смерти 90-летней жительницы Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Конкретно.ру».

Трагедия произошла в одном из домов в Купчино. По предварительным данным, во время приема душа женщина застряла рукой в полотенцесушителе. Пострадавшая не смогла выбраться и получила серьезные ожоги.

Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти пожилую пациентку, добавил «Сiбдепо».

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