Пенсионерка из Петербурга застряла рукой в полотенцесушителе и умерла от ожогов

Трагедия произошла в одном из домов в Купчино. По предварительным данным, во время приема душа женщина застряла рукой в полотенцесушителе. Пострадавшая не смогла выбраться и получила серьезные ожоги.

Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти пожилую пациентку, добавил «Сiбдепо».