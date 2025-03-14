Пенсионерка из Петербурга застряла рукой в полотенцесушителе и умерла от ожогов
Нелепая случайность стала причиной смерти 90-летней жительницы Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Конкретно.ру».
Трагедия произошла в одном из домов в Купчино. По предварительным данным, во время приема душа женщина застряла рукой в полотенцесушителе. Пострадавшая не смогла выбраться и получила серьезные ожоги.
Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти пожилую пациентку, добавил «Сiбдепо».
Журналистка ткнула микрофоном прямо Трампу в лицо
Кровавая Луна взошла над Киевом
«Опухоль ВСУ». Главкома Сырского обвинили в разрушении армии
Российские артиллеристы сорвали планы ВСУ в зоне СВО
В Сумах раздались 11 взрывов
Россиянин разорил любовницу ради жены и детей
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте