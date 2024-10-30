Пенсионерка из Пензенской области отдала мошенникам 500 тысяч рублей при попытке заработать на акциях

В Пензенской области 60-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, женщина, желая заработать на инвестициях, оставила заявку на некоем сайте. Позже с ней связался «специалист», который убедил собеседницу перевести деньги на различные банковские счета.
Потерпевшая лишилась более 500 тысяч рублей. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.
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