Пенсионерка из Пензенской области отдала мошенникам 500 тысяч рублей при попытке заработать на акциях

В Пензенской области 60-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, женщина, желая заработать на инвестициях, оставила заявку на некоем сайте. Позже с ней связался «специалист», который убедил собеседницу перевести деньги на различные банковские счета.

Потерпевшая лишилась более 500 тысяч рублей. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.