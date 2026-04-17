Пенсионера, осужденного по ложному обвинению в педофилии, депортировали в Казахстан

Пенсионера из Нижегородской области, который был осужден по ложному обвинению в педофилии, депортировали в Казахстан. Подробности истории раскрыл RT .

Мужчину приговорили к 15 годам колонии из-за показаний внучки. Позже та призналась, что соврала. В августе 2025 года 65-летнего гражданина освободили по состоянию здоровья. Однако уже через неделю после выхода на свободу его депортировали в Казахстан на пять лет.

«Он гражданин Казахстана. Пока он сидел, у него истек вид на жительство, поэтому его решили депортировать. Дома со мной он провел всего лишь неделю», — рассказала супруга пенсионера.

По ее словам, увидеться они не смогут ближайшие 12 лет — при непогашенной судимости вид на жительство в России не выдают.