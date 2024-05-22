Пенсионера из Свердловской области приговорили к 12 годам тюрьмы за расстрел сыновей

В Свердловской области суд вынес наказание 74-летнему жителю села Туринская Слобода, который причастен к расстрелу двух сыновей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пенсионер взял обрез и убил младшего сына выстрелом в грудь. Второго сына он ранил в плечо, раздробив ему кость. После происшествия свердловчанин сбежал на территорию соседа и спрятал там обрез.

Мужчину признали виновным по трем статьям и присудили ему 12 лет тюрьмы. В суде пенсионер рассказал, что регулярно конфликтовал с детьми из-за их пристрастия к спиртному.