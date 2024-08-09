Пенсионер задавил пожилую женщину, пытаясь припарковаться во дворе дома в Москве

Источник 360.ru: пенсионер насмерть сбил женщину в в Москве, перепутав педали

Фото: Телеканал «360»

В Москве пожилой мужчина сбил женщину, которая помогала ему припарковаться. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.

Фото: Телеканал «360»

ЧП произошло во дворе дома № 85А на Алтуфьевском шоссе ранним утром 9 августа. Предварительно известно, что мужчина в возрасте около 80 лет пытался припарковаться в кармане. Ему на помощь пришла женщина. Однако водитель перепутал педали и наехал на пенсионерку. От полученных травм она скончалась.

Автомобиль перевернули на бок, предположительно, чтобы осмотреть пострадавшую. На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи.

Еще одно ДТП произошло в Москве утром 9 августа. На Каширском шоссе столкнулся рейсовый автобус и легковушка JAC. По предварительным данным, пострадали два человека.

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