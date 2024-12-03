Пенсионер в Перми погиб в пожаре во время приготовления ужина
В Перми приготовление ужина закончилось для 70-летнего пенсионера смертью. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.
Несчастный случай произошел ночью 1 декабря. Пожилой мужчина готовил еду и налил масло в раскаленную сковороду. Оно загорелось, и пламя перекинулось на одежду пенсионера.
Прибывшие на место пожарные смогли потушить огонь и обнаружили тело хозяина квартиры. По данному факту назначили проверку.
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