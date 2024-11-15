Пенсионер стал фигурантом дела о краже 11 тысяч тонн песка в ХМАО

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Пермского края. Предположительно, он совершил кражу в Нефтеюганском районе ХМАО, сообщило Ura.ru со ссылкой на полицию Югры.

По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2024 года фигурант незаконно вывозил песок с территории добывающей компании, где он работал. Злоумышленник реализовал 11 тысяч тонн материала частным лицам.

Сумма ущерба составила более 3,5 миллиона рублей. Пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

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