Пенсионер серьезно пострадал при пожаре в частном доме в Башкирии

Мощный пожар охватил деревянный частый дом в башкирской деревне Березовка. Не обошлось без пострадавших, сообщил Mkset.ru со ссылкой на МЧС РФ по республике.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 48 квадратных метров. Несмотря на оперативные действия спасателей, в полыхающем строении пострадал 66-летний мужчина.

Медики диагностировали у пенсионера ожоги I, II и III степени, а также отравление продуктами горения. Проводится проверка.