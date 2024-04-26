Пенсионер разбился на квадроцикле под Казанью | 360°

26 апреля 2024, 14:56
Пенсионер разбился на квадроцикле под Казанью
Смертельная авария произошла вечером 25 апреля в селе Печищи Верхнеуслонского района республики Татарстан. В ДТП погиб пожилой мужчина, сообщил сайт inkazan.ru.
По предварительным данным, 74-летний мужчина ехал в сторону улицы 1 Мая на квадроцикле. Он не справился с управлением, съехал на правую сторону обочины и перевернулся.
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Отмечается, что пенсионер скончался от полученных в ДТП травм до приезда скорой помощи.
ДТП
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