Пенсионер разбился на квадроцикле под Казанью | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 14:56 Пенсионер разбился на квадроцикле под Казанью

Читать 360 в

Смертельная авария произошла вечером 25 апреля в селе Печищи Верхнеуслонского района республики Татарстан. В ДТП погиб пожилой мужчина, сообщил сайт inkazan.ru.

По предварительным данным, 74-летний мужчина ехал в сторону улицы 1 Мая на квадроцикле. Он не справился с управлением, съехал на правую сторону обочины и перевернулся.

Реклама

Отмечается, что пенсионер скончался от полученных в ДТП травм до приезда скорой помощи.