Пенсионер попал в больницу после пожара в ростовской клинике
При пожаре в клинике Ростова-на-Дону пострадал 77-летний мужчина. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации ведомства, ночью пламя охватило здание в переулке Днепровском. Сотрудники учреждения приступили к эвакуации. Всего на улицу вывели порядка 200 человек.
В результате возгорания медицинская помощь потребовалась пенсионеру. Его доставили в больницу. Проводится проверка.
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