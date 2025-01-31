Пенсионер попал в больницу после пожара в ростовской клинике

При пожаре в клинике Ростова-на-Дону пострадал 77-летний мужчина. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации ведомства, ночью пламя охватило здание в переулке Днепровском. Сотрудники учреждения приступили к эвакуации. Всего на улицу вывели порядка 200 человек.

В результате возгорания медицинская помощь потребовалась пенсионеру. Его доставили в больницу. Проводится проверка.