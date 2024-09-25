Пенсионер попал под колеса автобуса на переходе в Волгоградской области
Дорожная авария с пострадавшим произошла в Волжском. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно предварительным данным, на улице Энгельса автобус сбил пенсионера, который пересекал проезжую часть по переходу.
Мужчине потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Участник штурма Артемовска рассказал, сколько платили в ЧВК «Вагнер»
Классы для обучения управлению беспилотниками открыли в школе Балашихи
Мастер-класс по текстурной живописи прошел в Лосино-Петровском
Газ провели в дома еще 30 тысяч жителей Подмосковья с начала года
Форум «ЭкоПодмосковье» стартовал в Пушкино
Контейнеры для сбора сжатых пластиковых бутылок разработали в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте