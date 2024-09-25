Пенсионер попал под колеса автобуса на переходе в Волгоградской области

Дорожная авария с пострадавшим произошла в Волжском. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно предварительным данным, на улице Энгельса автобус сбил пенсионера, который пересекал проезжую часть по переходу.

Мужчине потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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