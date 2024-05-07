Пенсионер погиб при квартирном пожаре в Самаре | 360°

07 мая 2024, 15:42
Пенсионер погиб при квартирном пожаре в Самаре
Смертельный пожар произошел в одной из квартир на улице Аэродромной в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. На место направили 37 спасателей и 10 единиц техники. Из здания эвакуировали 20 жильцов.
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В полыхающем помещении погиб 74-летний мужчина. Медицинская помощь потребовалась женщине 72 лет.
Пожары
МЧС РФ
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