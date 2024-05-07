Пенсионер погиб при квартирном пожаре в Самаре | 360°

Происшествия

07 мая 2024, 15:42

Пенсионер погиб при квартирном пожаре в Самаре

Читать 360 в

Смертельный пожар произошел в одной из квартир на улице Аэродромной в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. На место направили 37 спасателей и 10 единиц техники. Из здания эвакуировали 20 жильцов.

Реклама

В полыхающем помещении погиб 74-летний мужчина. Медицинская помощь потребовалась женщине 72 лет.

Пожары

МЧС РФ

Реклама

Реклама