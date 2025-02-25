Пенсионер на «Жигулях» погиб при столкновении с иномаркой в Саратовской области

Смертельная авария произошла в Вольском районе Саратовской области. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Согласно данным ведомства, на 121-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись ВАЗ-2101 и машина марки Honda.

Пенсионер, управлявший «Жигулями», получил смертельные травмы. Водителю и двум пассажирам иномарки потребовалась госпитализация. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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