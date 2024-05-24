Пенсионер на иномарке сбил 10-летнего мальчика во дворе дома в Петербурге

ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик, случилось на улице Зины Портновой в Петербурге. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург» .

Пенсионер на LIFAN X60 не заметил ребенка, который неожиданно выбежал из парадной дома, и наехал на него. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщил «Петроград».

Уточняется, что авария произошла в вечернее время. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.