Пенсионер на иномарке сбил 10-летнего мальчика во дворе дома в Петербурге
ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик, случилось на улице Зины Портновой в Петербурге. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».
Пенсионер на LIFAN X60 не заметил ребенка, который неожиданно выбежал из парадной дома, и наехал на него. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщил «Петроград».
Уточняется, что авария произошла в вечернее время. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте