Пенсионер из Омской области скончался в больнице после нападения собутыльника
Драка во время застолья обернулась гибелью 67-летнего жителя Омской области. Возбуждено уголовное дело, сообщил «Город 55» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено в поселке Крутинка. Согласно информации ведомства, пенсионер поссорился с 37-летним собутыльником, завязалась потасовка. Мужчина ударил пожилого приятеля по лицу и скрылся.
Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался. Подозреваемого задержали.
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