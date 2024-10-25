Пенсионер из Омской области скончался в больнице после нападения собутыльника

Драка во время застолья обернулась гибелью 67-летнего жителя Омской области. Возбуждено уголовное дело, сообщил «Город 55» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в поселке Крутинка. Согласно информации ведомства, пенсионер поссорился с 37-летним собутыльником, завязалась потасовка. Мужчина ударил пожилого приятеля по лицу и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался. Подозреваемого задержали.

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