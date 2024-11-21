Пенсионер из Ленинградской области погиб от пулевого ранения в свой день рождения

Житель Волховского района Ленинградской области погиб в свой день рождения. Подробности сообщил сайт Neva.Today .

Тело 76-летнего именинника обнаружили на улице в городе Волхов. Прибывшие на место медики зафиксировали на трупе огнестрельное ранение груди.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. Устанавливается личность причастного к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.