Пенсионер из Курганской области сбил велосипедистку, управляя ВАЗ-2111

Вечером 16 сентября в Лебяжьевском округе (Курганская область) произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедистки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

«В Лебяжье водитель автомобиля ВАЗ-2111, 1957 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося по краю проезжей части велосипедиста и допустил наезд», — написали сотрудники ГАИ.

В ДТП пострадала женщина-велосипедист 1966 года рождения. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины аварии.