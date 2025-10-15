Пассажиры застряли в зоне таможни в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево случился коллапс — сотни пассажиров застряли в зоне таможни. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач» .

По данным канала, пассажиры стоят в зоне таможни более двух часов без объяснения причин задержки.

«Очереди образовались у рейсов из Турции, Киргизии, Шри-Ланки и Катара. Люди жалуются, что информации от сотрудников нет», — написали авторы канала.

Утром временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили аэропорты Уфы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Нижнекамска. По сообщению пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко, эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.