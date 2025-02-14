Пассажиры троллейбуса пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Петербурге

Снегоуборочная техника и троллейбус стали участниками ДТП в Санкт-Петербурге. Авария произошла на углу Невского проспекта и Караванной улицы. Об этом сообщает Gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс».
По предварительной информации, водитель снегоуборочной машины нарушил ПДД, не уступив дорогу троллейбусу. В результате бокового столкновения разбились два стекла общественного транспорта.
Двое пассажиров получили легкие травмы от осколков. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте аварии.
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