Пассажиры троллейбуса пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Петербурге

Снегоуборочная техника и троллейбус стали участниками ДТП в Санкт-Петербурге. Авария произошла на углу Невского проспекта и Караванной улицы. Об этом сообщает Gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс».