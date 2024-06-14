Пассажирский теплоход под Нижним Новгородом врезался в грунт и получил пробоину

В Нижегородской области в районе Балахны пассажирский теплоход «Октябрьская революция» столкнулся с грунтом и получил пробоину. Никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось днем 14 июня на 873-м километре Волги. Речное судно следовало из Москвы в Астрахань и врезалось в грунт, пытаясь разойтись с теплоходом «Иван Бунин». Повреждения возникли на обшивке корпуса ниже ватерлинии. Судовой ход не перекрывался, утечки нефтепродуктов не было. Пострадавший теплоход отбуксировали для ремонта к причалу Сормовской нефтебазы.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства повреждения теплохода. Если на то будут основания, прокуроры примут необходимые меры реагирования. На место швартовки судна выехал заместитель Нижегородского транспортного прокурора.

Летом 2023 года круизный теплоход в Ярославле врезался в берег. Несколько пассажиров пострадали.