Пассажирский автобус врезался в пиломатериалы на Урале

Пассажирский автобус стал участником дорожного происшествия ДТП в Свердловской области. Авария произошла на дороге Курманка — село Мезенское. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 27-летний водитель общественного транспорта потерял управление и съехал с дороги, врезавшись в пиломатериалы, которые лежали возле частного жилого дома.
Водительский стаж шофера автобуса составляет менее полугода. Мужчина заявил полицейским, что пытался объехать препятствие. Для расследования аварии вызвали директора фирмы, которая обслуживает маршрут. По факту ДТП проводится проверка.
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