Пассажирский автобус сгорел в Казани

Утро 18 сентября ознаменовалось необычным происшествием в Казани. Жители улицы Беломорской стали свидетелями возгорания пассажирского автобуса маршрута №89. Первые известия о чрезвычайной ситуации поступили в социальных сетях вскоре после шести утра, когда стало известно, что пламя охватило заднюю часть салона, откуда шел густой дым, написал сайт inkazan.ru .

Вскоре интернет заполнился кадрами места происшествия, опубликованными местными жителями. Сообщалось, что пассажиры быстро покинули транспорт, едва почувствовав запах дыма, благодаря чему никто не получил увечий. Тем временем черное облако густого дыма было заметно практически из всех близлежащих кварталов.

Официальная информация поступила от ГУ МЧС России по Республике Татарстан, подтвердившего поступление сигнала о возгорании в автобусе на остановке «Кутузова» ровно в 05:58 утра. Когда спасатели прибыли на место происшествия, салон уже пылал целиком. Благодаря быстрой реакции огнеборцам удалось погасить пламя менее чем за четверть часа, завершив тушение к 06:15.