Пассажирку аэропорта в Екатеринбурге задержали за попытку вывезти черную икру

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники остановили 25-летнюю женщину, которая пыталась вывезти килограмм черной икры без маркировки. Деликатес она планировала доставить в Тбилиси, сообщило Ura.ru со ссылкой пресс-службу Уральского таможенного управления.

Как пояснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик, осетровая икра считается стратегическим ресурсом.

«Вывезти из страны осетровую или черную икру для личных нужд разрешено в количестве не более 250 граммов на человека в специально маркированной заводской упаковке», — пояснил он.

Пассажирка призналась, что купила икру на Шарташском рынке за 40 тысяч рублей в качестве подарка родственникам. Однако ее действия привели к возбуждению административных дел.