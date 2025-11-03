Пассажирка Toyota погибла в ДТП в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в ночь на 1 ноября произошла серьезная авария с участием автомобиля Toyota Altezza. Об этом написала vecherka-spb.ru .

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель потерял контроль над машиной, автомобиль занесло, и он врезался в опору уличного освещения. В результате столкновения погибла 24-летняя пассажирка автомобиля.

Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. По факту аварии проводится проверка.