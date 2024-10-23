Пассажирка такси погибла при столкновении с иномаркой в Кузбассе

Смертельная авария произошла в Новокузнецке Кемеровской области. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщил VSE42.RU.
По предварительным данным, 43-летний таксист, управляя Renault Logan, выехал на полосу встречного движения на Народной улице. Там он столкнулся с Mazda 3.
Травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажирка такси. Сам водитель и еще две женщины из второй иномарки пострадали. В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, добавил NewsNN.ru.
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