Пассажирка стала жертвой столкновения легковушки с деревом в Удмуртии

Легковой автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся на территории Удмуртии. В результате три человека попали в больницу, одна из женщин позже скончалась, пишет сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской Госавтоинспекции.

Полицейские сообщили, что за рулем машины марки Lada Granta находился 45-летний мужчина. На дороге Воткинск — Шаркан водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. Транспортное средство столкнулось с деревом и опрокинулось.

Среди пострадавших — шофер и две пассажирки, одна из которых скончалась в медицинском учреждении. Стражи порядка отметили, что все участники аварии пренебрегли ремнями безопасности.