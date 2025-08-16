Пассажирка погибла в перевернувшейся иномарке на трассе в Башкирии

Смертельная авария произошла на трассе Уфа — Янаул в Башкирии. Подробности сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 74-летний водитель машины Sang Yong не справился с управлением, из-за чего иномарка улетела в кювет и перевернулась. Серьезные травмы получила 60-летняя пассажирка. Медики госпитализировали пострадавшую, но не смогли спасти ее жизнь. Проводится проверка.
