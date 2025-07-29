Пассажирка погибла при столкновении иномарки со столбом в Свердловской области

В городе Березовский Свердловской области произошла смертельная авария. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, водитель иномарки потерял управление и врезался в столб линии электропередач. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 36-летняя пассажирка. Автомобилисту потребовалась госпитализация. Полиция начала проверку.
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