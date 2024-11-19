Пассажирка отечественного авто пострадала в аварии в Пензенской области
Недалеко от поселка Золотаревка произошла авария, в которой пострадала 60-летняя женщина. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию по Пензенской области.
По предварительным данным, вечером мужчина за рулем ВАЗа потерял управление и вылетел с дороги. Машина угодила в кювет.
В аварии пострадала 60-летняя пассажирка авто, ее госпитализировали.
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