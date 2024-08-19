Пассажирка микроавтобуса скончалась в больнице после ДТП на трассе Челябинск — Троицк — Казахстан
Смертельная авария, в которой погиб один человек и еще пятеро получили ранения, произошла накануне на 42-м километре автодороги Челябинск — Троицк — Казахстан. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Челябинской области.
Водитель Toyota Alphard не справился с управлением, выехал на правую обочину по ходу движения, после чего машина опрокинулась. Женщина 1964 года рождения, находившаяся в момент аварии на пассажирском сидении, скончалась в больнице.
В аварии пострадали водитель микроавтобуса, 10-летний мальчик, 20-летний юноша, 74-летняя женщина и 47-летняя женщина.