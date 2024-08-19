Смертельная авария, в которой погиб один человек и еще пятеро получили ранения, произошла накануне на 42-м километре автодороги Челябинск — Троицк — Казахстан. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Челябинской области.