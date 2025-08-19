Пассажирка машины такси и мотоциклист стали жертвами ДТП на КАД

Смертельная авария произошла на 78-м километре КАД в Петербурге. Участниками ДТП стали мотоциклист и машина такси, сообщила Neva.Today .

По предварительным данным, водитель машины KIA K5 столкнулся с Kia Optima, после чего остановился и начал выставлять аварийные знаки. В этот момент легковушку протаранил байкер на Yamaha.

Смертельные травмы получили мотоциклист и 45-летняя пассажирка такси. Они скончались на месте. Еще двух человек госпитализировали. Проводится проверка.