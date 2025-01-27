Пассажирка маршрутки пострадала при столкновении с иномаркой в центре Омска

Пассажирский автобус и легковушка стали участниками ДТП в центре Омска. Авария случилась на пересечении улиц Жукова и Масленникова. Об этом сообщает сайт «Город55» со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, виновником столкновения мог стать 53-летний водитель автомобиля Renault. Он не успел завершить поворот и оказался на пути следования маршрутки.

Среди пострадавших — 18-летняя девушки. Она находилась в салоне автобуса. По словам очевидцев, на месте аварии работал реанимобиль и представители МЧС. Все детали происшествия уточняются.