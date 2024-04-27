Пассажирка иномарки стала жертвой массовой аварии в Самаре | 360°

27 апреля 2024, 13:13
Пассажирка иномарки стала жертвой массовой аварии в Самаре
Авария на улице Вольской в Самаре унесла жизнь одного человека. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
По предварительным данным, водитель «газели» проигнорировал красный сигнал светофора, что привело к столкновению с Kia Rio. Впоследствии фургон отбросило еще на две машины.
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Жертвой аварии стала пассажирка иномарки. Еще одному участнику ДТП потребовалась медицинская помощь.
МВД РФ
ДТП
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