Пассажирка иномарки стала жертвой массовой аварии в Самаре | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 13:13 Пассажирка иномарки стала жертвой массовой аварии в Самаре

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Авария на улице Вольской в Самаре унесла жизнь одного человека. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, водитель «газели» проигнорировал красный сигнал светофора, что привело к столкновению с Kia Rio. Впоследствии фургон отбросило еще на две машины.

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Жертвой аварии стала пассажирка иномарки. Еще одному участнику ДТП потребовалась медицинская помощь.