Пассажирка иномарки пострадала из-за нарушителя на ВАЗе в ХМАО

Женщина получила травмы в дорожной аварии на территории Нижневартовска. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Югры.
Согласно данным ведомства, 38-летний водитель ВАЗа проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Mazda. В результате пострадала 34-летняя пассажирка иномарки. По факту ДТП проводится проверка.
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