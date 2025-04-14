Пассажирка иномарки пострадала из-за нарушителя на ВАЗе в ХМАО

Женщина получила травмы в дорожной аварии на территории Нижневартовска. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Югры.

Согласно данным ведомства, 38-летний водитель ВАЗа проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Mazda. В результате пострадала 34-летняя пассажирка иномарки. По факту ДТП проводится проверка.