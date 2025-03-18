Пассажирка иномарки погибла в массовой аварии в Приморье

Сразу три иномарки стали участниками дорожной аварии в Приморье. Не обошлось без жертв, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Трагедия произошла на трассе Владивосток — Находка — порт Восточный. Согласно данным ведомства, 83-летний водитель Nissan Wingroad выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с машинами SsangYong Korando и Toyota Prius.
Смертельные травмы получила пассажирка первой легковушки. Автомобилисту потребовалась госпитализация. Кроме того, пострадали водитель Toyota Prius и женщина, находившаяся в SsangYong Korando.
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